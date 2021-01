IMSA: BMW reduz presença

A presença da BMW no IMSA será reduzida com a marca a participar apenas na Michelin Endurance Cup, que conta apenas com quatro corridas.

A Endurance Cup engloba as 24h de Daytona, as 12h de Sebring, as seis horas de Watkins Glen e Petit Le Mans. Só poderemos ver as máquinas da BMW nessas provas.

A notícia chega com a confirmação do alinhamento das equipas para a abertura da temporada nas 24h de Daytona. John Edwards, Jesse Krohn e Augusto Farfus irão pilotar a BMW M8 GTE # 24 para a época da Taça de Enduro e a eles junta-se Marco Wittmann para Daytona.

O BMW # 25 verá Bruno Spengler, Connor De Phillippi e Philipp Eng como pilotos, com Timo Glock a completar o alinhamento para a primeira prova do ano.

A BMW Team RLL procura a sua terceira vitória consecutiva na classe na mítica prova de Daytona.