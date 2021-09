IMSA: BMW escolhe Dallara para construir os LMDh | AutoSport

A BMW M Motorsport deu outro passo importante para entrar na classe LMDh no IMSA SportsCar Championship a partir da época de 2023. O chassis para os dois protótipos de será produzido em estreita colaboração a Dallara. O contrato foi assinado esta quarta-feira na sede de Dallara em Varano de Melegari, Itália.

“Com a Dallara, estamos encantados por termos encontrado um parceiro para o nosso projecto LMDh que partilha a nossa paixão, profissionalismo e enorme ambição no desporto automóvel e, tal como nós, está totalmente empenhado no objetivo de escrever uma nova história de sucesso na história da BMW M Motorsport em 2023”, disse Markus Flasch, CEO da BMW M.

O primeiro carro de testes será construído em Itália numa estreita colaboração entre os engenheiros da BMW M Motorsport e uma equipa de engenheiros de Dallara reunidos especificamente para o projecto LMDh da BMW. O lançamento terá lugar no próximo ano no circuito de Varano.

“A Dallara é talvez o fabricante de carros de corrida de maior sucesso no mundo e já desempenhou um papel fundamental em praticamente todas as séries de corridas de circuitos relevantes”, disse Leschiutta. “Para além do desejo de trabalhar connosco, vários outros critérios foram de grande importância quando tomámos a nossa decisão. A Dallara é uma empresa que cobre todos os requisitos. A sua experiência estende-se aos campos do fabrico de chassis, engenharia, desenvolvimento, testes em túnel de vento e simulações. Eles são muito fortes quando se trata de aerodinâmica, que será um fator chave no IMSA.”

“Sinto-me honrado por ter sido selecionado pela BMW M Motorsport e com grande entusiasmo estou ansioso por começar esta nova aventura”, disse Giampaolo Dallara, Presidente da Dallara. “Em 1977, tive a oportunidade de trabalhar ao lado da BMW na concepção da M1 como consultor da Lamborghini. Foi uma grande experiência e muito foi aprendido. Espero repetir a mesma aventura nos LMDh. Acredito firmemente que vamos fazer grandes coisas juntos”.