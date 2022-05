IMSA: BMW apresenta o seu LMDh a 6 de junho | AutoSport

Os novos LMDh começam a aparecer e agora é a vez da BMW mostrar a sua máquina. A marca anunciou que irá mostrar a sua nova máquina a 6 de junho. O chassis para os dois protótipos projetados está a ser construído em colaboração com a Dallara. O contrato com Dallara foi assinado em Setembro de 2021, poucos meses depois de a BMW M Motorsport ter anunciado que iria entrar na classe. O primeiro carro de testes está a ser construído em Itália, com um trabalho de proximidade entre os engenheiros da BMW M Motorsport e uma equipa de engenheiros de Dallara reunidos exclusivamente para o projecto BMW M LMDh.

A BMW M Team RLL irá ser a equipa responsável pelos dos protótipos que competirão no IMSA a partir de 2023. O chefe da BMW M Motorsport confirmou que o carro LMDh da marca será equipado por uma versão turbo do seu motor V8 de 4 litros, anteriormente utilizado no DTM.