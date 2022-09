IMSA: BMW anuncia pilotos para classe GTP, com Colton Herta em Daytona | AutoSport

O LMDh da BMW, o BMW M Hybrid V8 chegou à América do Norte e foi apresentado ao público com a sua pintura de corrida pela primeira vez num evento de lançamento no Museu Petersen em Los Angeles (EUA). O primeiro protótipo desenvolvido pela BMW M Motorsport em 25 anos, vai fazer a sua estreia nas 24 Horas de Daytona na nova classe GTP do Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar em 2023. Os quatro pilotos que vão estar ao volante dos dois carros BMW M Team RLL foram também anunciados neste evento. São os pilotos de fábrica da BMW M, Connor De Phillippi, Philipp Eng, Augusto Farfus e Nick Yelloly. Quando o carro fizer a sua estreia na corrida de Daytona em janeiro de 2023, Colton Herta, que foi notícia pelo interesse da AlphaTauri para a próxima época de Fórmula 1, será um dos pilotos que apoiará uma das tripulações.

Os quatro pilotos principais para a temporada 2023 do IMSA vão dividir-se pelos dois BMW M Hybrid V8, com os números 24 e 25, em todas as corridas da época. De Phillippi e Yelloly formarão uma das duplas e Eng e Farfus estarão juntos no outro carro. Receberão apoio de mais pilotos, como acontece sempre, nas quatro provas de resistência do IMSA em Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta. Um piloto que estará envolvido nas 24 Horas de Daytona é o piloto da IndyCar Colton Herta, que já celebrou a vitória em Daytona juntamente com a BMW M Team RLL em 2019, aos comandos do BMW M8 GTE na classe GTLM. Os restantes pilotos serão anunciados numa data posterior.