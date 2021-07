IMSA: Bandeira vermelha devido ao clima extremo | AutoSport

A corrida de 2h40 em Watkins Glen foi interrompida com bandeiras vermelhas, devido às péssimas condições climatéricas que se fazem sentir ao largo do circuito e já em algumas zonas do mesmo. O nível 3 de alerta, o mais gravoso no IMSA, foi declarado, com as equipas a serem encorajadas a sair do pitwall, inclusive. Tratam-se de fortes trovoadas que podem colocar em perigo todos os intervenientes e espetadores presentes.

Quando faltavam 1h37 para o fim da prova, na altura das bandeiras vermelhas, os carros seguiam atrás do Safety Car. Liderava a prova o Mazda #55 com Harry Tincknell ao volante, Filipe Albuquerque era 2º e Kevin Magnussen no Cadillac #01 era o terceiro.