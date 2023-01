IMSA: As novas cores da Cadillac e do Acura #10 | AutoSport

Aos poucos, vamos conhecendo as cores das novas máquinas LMDh, que irão correr na classe GTP do campeonato IMSA. Ontem ficamos a conhecer as cores do Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing e hoje as cores dos três Cadillac V-LMDh.

No caso do Acura #10, o esquema de cores é muito semelhante ao habitual com as cores da Konica Minolta. A Wayne Taylor Racing com Andretti Autosport, irá competir com o já conhecido esquema de cores preto e azul. Os pilotos Ricky Taylor e Filipe Albuquerque farão a época completa, Louis Deletraz e Brendon Hartley estarão também para a abertura da temporada com as 24h de Daytona, com Deletraz a manter a posição nas corridas de longa duração para o resto da época.

“A nossa parceria com Andretti Autosport é uma forma fantástica de dar início à nova temporada e à nova era das corridas GTP”, disse o co-proprietário da equipa Wayne Taylor. “É excitante ver o nosso esquema de corea preto e azul nas novas linhas do híbrido Acura ARX-06. Desde que a nossa parceria com a Konica Minolta começou em 2014, a nossa equipa tornou-se bem conhecida tanto pelos adeptos como pelos pilotos, pelas cores preto e azul. O preto sempre foi uma cor intimidante na pista, especialmente quando se aproxima atrás de si nos seus espelhos.”

Também a Cadillac mostrou as cores dos três protótipos , dois operados pela Chip Ganassi e um pela Action Express. O #01 (Sébastien Bourdais, Scott Dixon, Renger van der Zande) e o #02 (Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook) apresentam as cores amarelo e azul, respetivamente, com a Action Express a manter o vermelho Whelen Engineering no #31 (Jack Aitken, Pipo Derani, Alexander Sims).

“De um ponto de vista estético, os regulamentos LMDh permitiram-nos criar uma visão para o carro que é claramente Cadillac”, disse Chris Mikalauskas, o principal designer criativo exterior da Cadillac. “Isso é emocionante para os fãs e para as pessoas que são verdadeiros entusiastas. Cada carro é único”. O vice-presidente global da Cadillac, Rory Harvey, acrescentou: “A Cadillac está pronta para competir contra os melhores da América do Norte e internacionalmente – incluindo uma das corridas mais difíceis do mundo, as 24 Horas de Le Mans. À medida que a Cadillac constrói para um futuro totalmente elétrico, o novíssimo V-LMDh aumenta a nossa dedicação à exploração de novas tecnologias avançadas de desempenho”.

As cores do #60 da Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian (Tom Blomqvist, Colin Braun, Hélio Castroneves e Simon Pagenaud) já eram conhecidas há algum tempo e o carro foi para a pista já com as cores que se esperam ver no resto da época.

A BMW e Team RLL também já mostrou há algum tempo as cores do seu novo BMW M Hybrid V8 com o carro #25 a ficar a cargo de Augusto Farfus, Philipp Eng e Marco Wittmann, enquanto o #24 terá aos comandos Connor De Phillippi, Colton Herta e Sheldon van der Linde).