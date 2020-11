IMSA: As cores da Porsche para as 12h de Sebring

A Porsche mostrou as decorações especiais para as 12h de Sebring deste fim de semana.

A ronda do campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de sábado marcará a corrida final para a CORE autosport nos GTLM com a Porsche, após sete anos, com a saída da Porsche das competições de fábrica na América do Norte. Os dois Porsche 911 RSR-19 exibirão um esquema vermelho, branco e azul com a mensagem “Obrigado” à CORE, IMSA, às pistas e promotores, bem como aos trabalhadores e fãs nos EUA e Canadá.

“Com este design especial, queremos sublinhar nossa ligação com este campeonato e também queremos dizer um grande obrigado aos fãs ”, disse o diretor de automobilismo da Porsche, Pascal Zurlinden. “Ao competir com o 911 na classe GTLM, experimentamos em primeira mão a emoção que nossa marca inspira nos EUA. Os espectadores estavam sempre cheios de paixão, eles amam o 911 RSR e sempre nos apoiaram.”

“Também gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos da Porsche AG, Porsche Cars North America, os nossos colegas do automobilismo nos EUA, a equipa CORE autosport e, por último, mas não menos importante, aos nossos parceiros leais. Os grandes sucessos dos últimos sete anos não teriam sido possíveis sem a sua confiança e cooperação dedicada.”