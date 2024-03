IMSA apresenta calendário para 2025 | AutoSport

As 12 Horas de Sebring deste fim de semana é ainda a segunda ronda do WeatherTech SportsCar Championship do IMSA de 2024, mas serviu de palco da apresentação do calendário para a próxima temporada.

Muito antes do que qualquer outro promotor de campeonatos desta envergadura, o IMSA promete uma temporada de 2025 repleta de ação, com 11 corridas, cinco das quais serão também rondas da prestigiada Michelin Endurance Cup.

O pontapé de saída da temporada em grande estilo serão as icónicas 24 Horas de Daytona, agendada para o final de janeiro. A preceder esta lendária corrida de resistência estará o Roar Before the Rolex 24, preparando o terreno para um início de campeonato. A competição em pista continua com o regresso ao Sebring International Raceway, em meados de março, onde as quatro classes – GTP, LMP2, GTD e GTD Pro – se defrontarão na segunda ronda da temporada, que conta para a Endurance Cup.

Segue-se o evento de Long Beach para as classes GTP e GTD numa prova de 100 minutos. A partir daí, o campeonato dirige-se para Laguna Seca, onde os concorrente da GTD Pro se juntam aos GTP e GTD.

As ruas do centro da cidade de Detroit vão receber as classes GTP e GTD Pro para mais 100 minutos de corrida no final de maio. A seguir a esta prova, o campeonato realiza as 6 Horas do The Glen, onde regressam os LMP2, juntamente com outras classes.

Em meados de julho, o Canadian Tire Motorsport Park recebe o campeonato com os protótipos LMP2 e os carros das classes GTD e GTD Pro, seguida do evento em Road America no início de agosto, com as quatro classes em ação.

O traçado do Virginia International Raceway receberá novamente uma corrida apenas com as máquinas de GT, seguindo o campeonato para o Indianapolis Motor Speedway, numa corrida de seis horas de duração, já no mês de setembro.

Petit Le Mans, uma corrida de dez horas, encerra a temporada de 8 a 11 de outubro.