IMSA: Álvaro Parente salva resultado positivo na chuva

Álvaro Parente terminou em quinto lugar na sétima ronda do IMSA SportsCar Championship, que teve lugar na Roval da Charlotte Race Speeday.



Num fim de semana com o programa compactado, a qualificação realizou-se no início da tarde de sábado, definindo a grelha de partida para a corrida de 1h40, que teria o seu início às 21h05 locais. Como sempre, devido a imposição regulamentar, foi o piloto menos categorizado do duo a realizar a qualificação, tendo Misha Goikhberg acabado no décimo segundo lugar na grelha de partida.



Esperava-se uma corrida desafiante no circuito que usa parte da oval de Charlotte e o seu “infield”, com os muros muito próximos e com a escuridão da noite, mas as condições climatéricas exigiram ainda mais de equipas, carros e pilotos. Com a chuva que se fez sentir, a aderência disponível era muito baixa e a visibilidade era pouca, levando a que o início da corrida fosse adiado em uma hora. Ainda assim, quando a prova teve, finalmente, luz verde, foram diversos os pilotos que sentiram dificuldades com diversos piões e despistes a ditar abandonos e atrasos significativos.

Apesar das dificuldades bem patentes, Álvaro Parente e Misha Goikhberg foram evitando os imponentes muros em condições muito difíceis e, no final, conseguiram transformar o décimo segundo lugar na grelha de partida num quinto posto, sendo o melhor Acura NSX GT3 em pista.

«Foi uma corrida muito difícil! A pista estava muito escorregadia e a visibilidade complicada. Era muito fácil cometer erros. Apesar de todos os desafios, conseguirmos recuperar e terminar em quinto, um resultado positivo tendo em conta todas as condicionantes», afirmou o português.

«Vamos continuar a trabalhar para termos um carro competitivo nas próximas provas. No próximo fim de semana vamos disputar Petit Le Mans e contamos poder estar ainda mais competitivos e lutar pelo pódio», concluiu o piloto que defende as cores da Heinricher Racing.



A próxima ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship realiza-se em Road Atlanta, a 17 de outubro.