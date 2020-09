IMSA, Álvaro Parente: “Road Atlanta é um circuito à antiga”

Álvaro Parente disputa no próximo fim-de-semana a quinta ronda do IMSA SportsCar Championship e segunda da IMSA Michelin Endurance Cup, as 6 Horas de Road Atlanta, e o português espera poder lutar por um bom resultado.

A prova com seis horas de extensão da temporada deste ano da categoria de endurance mais importante dos Estados Unidos da América estava agendada para Watkins Glen, mas foi deslocada para a pista dos arredores de Atlanta devido aos problemas criados pela COVID-19 no estado de Nova Iorque.

A mudança de palco não preocupa Álvaro Parente que regressa a um circuito onde conquistou um segundo lugar em 2018, quando disputava o IMSA SportsCar Championship com Katherine Legge e Trent Hindman juntou-se ao duo para disputar a prova de Petit Le Mans, uma corrida com a duração de dez horas.

O americano volta ao juntar-se ao português no próximo fim-de-semana, disputando com Misha Goikhberg mais um evento deste ano. “É um circuito à antiga, em que o piloto pode fazer a diferença e isso agrada-me. Em 2018 conseguimos um segundo lugar com um Acura NSX, portanto, tenho boas memórias e parece ser um traçado ao qual o nosso carro se adapta bem. Sendo esta uma prova de endurance, voltamos a ter connosco o Trent, e será importante contar com a velocidade dele”, afirmou Álvaro Parente.

A temporada deste ano do IMSA SportsCar Championship não tem sido fácil para o piloto do Porto e para Heinricher Racing, com diversas contrariedades a impedir que possam alcançar os resultados que demonstram estarem ao seu alcance.

Para o próximo fim-de-semana, Álvaro Parente espera poder ter evento isento de problemas e poder traduzir numa boa classificação o potencial que evidencia consistentemente. “Estou ansioso por chegar a Road Atlanta depois da dura corrida da Virgínia. Penso que falhámos algumas decisões cruciais na VIR (n.d.r.: Virgínia International Raceway), vamos esperar que tudo isso esteja ultrapassado em Atlanta. Queremos conquistar um bom resultado e colocar para trás das costas todas as contrariedades que tivemos nas corridas anteriores”, concluiu o português.

O programa oficial da prova de seis horas da Raceway Road Atlanta terá o seu início na próxima sexta-feira, com os treinos-livres e a qualificação – 23h35, Hora de Lisboa. No sábado, disputar-se-á a corrida que terá o seu início às 16h35, podendo ser seguida em directo através do website da competição.