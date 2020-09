IMSA, Álvaro Parente: “Mid Ohio é uma pista que gosto, tem um carácter desafiante”

Álvaro Parente disputa este fim-de-semana a sexta etapa do IMSA SportsCar Championship que terá como pano de fundo o circuito Mid-Ohio Sports Car Course, onde o português já conquistou inúmeras vitórias.

O piloto do Porto e os seus colegas de equipa, Trent Hindman e Misha Goikhberg, protagonizaram uma prova de grande sacrifício em Road Atlanta, realizando a maior parte da prova de seis horas sem o capot dianteiro, comprometendo toda a aerodinâmica do Acura NSX GT3, o que acabou por os atirar para o sétimo lugar final.

A próxima paragem da mais importante competição de endurance dos Estados Unidos da América é o circuito de Mid-Ohio Sports Car Course, um traçado com 3,634 quilómetros onde Álvaro Parente já triunfou por três vezes. “É a corrida caseira da equipa e é uma pista de que gosto, tem um carácter muito desafiante e essa é uma característica que me agrada. Tenho conquistado bons resultados em Mid-Ohio, em 2018 consegui um segundo lugar com o Acura, mas também já lá venci por diversas ocasiões”, afirmou o português.

A corrida do próximo fim-de-semana terá a extensão de duas horas e quarenta minutos, fazendo o piloto do Porto equipa com Misha Goikhberg aos comandos do Acura NSX GT3 da Heinricher Racing.

Álvaro Parente está determinado em assegurar uma boa classificação em Mid-Ohio, mas sabe que terá contrariedades pela frente que terão de ser ultrapassadas. “Seria fantástico termos um bom resultado no próximo fim-de-semana. Sinto que se trabalharmos bem durante o fim-de-semana deveremos poder conseguir uma boa classificação na corrida. Mas não será fácil, dado que temos tido alguns problemas com as afinações do carro e os nossos adversários são muito fortes. Vamos dar o nosso melhor e perceber onde ficamos”, concluiu o português.

O programa oficial da prova do Mid-Ohio Sports Car Course terá o seu início na próxima sexta-feira, com uma sessão de treinos-livres, realizando-se as restantes no sábado. No domingo disputar-se-ão a qualificação (13h00) e a corrida que terá o seu início às 19h05, Hora de Lisboa, podendo ser seguida em directo através do website da competição.