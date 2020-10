IMSA, Álvaro Parente: Gosto deste tipo de circuitos…”

Álvaro Parente disputa no próximo fim-de-semana a sétima etapa do IMSA SportsCar Championship, que terá como pano de fundo a Charlotte Motor Speedway, esperando continuar a subida de performance da última prova.

A ronda de Mid-Ohio marcou um ponto de viragem para a Heinricher Racing que, depois de diversas dificuldades com a afinação do carro número cinquenta e sete, apresentaram um Acura NSX GT3 muito competitivo.

A etapa que se realiza no fim-de-semana que se avizinha apresenta novos desafios, uma vez que se realiza num traçado que não é usado regularmente pelo IMSA SportsCar Championship – regressa vinte anos depois a Charlotte Motor Speedway – havendo muitas novidades para pilotos e equipas.

Para o português a prova do próximo fim-de-semana representa também uma incógnita, uma vez que, apesar de estar na sua quinta temporada consecutiva a competir nos Estados Unidos da América, nunca visitou a pista de 3,85 quilómetros que usa parte da oval de Charlotte e o circuito desenhado no interior desta. “É uma estreia para mim, nunca competi nesta pista. Fizemos um teste há algumas semanas e deu para perceber que é um circuito muito desafiante, com os muros muito perto, não admite erros, lembrando-me os traçados citadinos. Gosto deste tipo de circuitos e estou confiante de que serei competitivo”, afirmou Álvaro Parente.

Depois do passo dado em Mid-Ohio, o piloto do Porto acredita que poderá conseguir, juntamente com Misha Goikhberg, alcançar um bom resultado e concretizar o potencial já demonstrado. “Testámos neste circuito, o que foi bom para percebermos as exigências desta pista, e descobrimos algumas soluções para a afinação na última corrida. Penso que estamos mais fortes e estou confiante de que, sem problemas que nos prejudiquem, poderemos realizar uma boa performance em Charlotte”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial da prova da Roval da Charlotte Motor Speedway terá o seu início na próxima sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres. No sábado disputar-se-á a qualificação (19h00) e a corrida, com a duração de 1h40, que terá o seu início à 1h05 de domingo, Hora de Lisboa, podendo ser seguida em direto através do website da competição.