IMSA, Álvaro Parente: “Gosto deste circuito que tem uma filosofia à antiga”

Álvaro Parente disputa no próximo fim-de-semana a oitava etapa deste ano do IMSA SportsCar Championship, Petit Le Mans, em Road Atlanta, Estados Unidos da América, estando determinado em conquistar um bom resultado. É no traçado situado nos arredores de Atlanta que será realizada a tradicional prova que visa replicar o espírito de Le Mans, com a corrida a ter o seu início ao início da tarde e com o seu fim já durante a noite.

Na sua estreia em Petit Le Mans, em 2018, Álvaro Parente realizou uma prova notável, levando o Acura NSX GT3 da Meyer Shank Racing até ao segundo lugar, depois de uma corrida complicada.

O circuito de Road Atlanta parece querer colocar o piloto português sempre à prova e na primeira passagem deste ano por lá, terminou em sétimo, depois de o seu colega de equipa, Misha Goikhberg, ter tido um acidente logo no início que deixou o carro da Meyer Shank Racing sem capot dianteiro e no último lugar.

Apesar de todas as contrariedades, o piloto do Porto gosta do circuito onde se realizará a corrida de dez horas, contando uma vez mais com a ajuda de Trent Hindman, que se junta a Misha Goikhberg. “Gosto deste circuito que tem uma filosofia à antiga, em que os erros se pagam caro. Em 2018 conseguimos um segundo lugar com o Trent (Hindman) e a Katherine (Legge) e em setembro tivemos lá uma prova em que estivemos competitivos, mas algumas contrariedades impediram-nos de conquistar um bom resultado. Voltamos a ter connosco o Trent, dado ser uma prova de endurance e será importante contar com o seu apoio”, afirmou Álvaro Parente.

O piloto do Acura NSX GT3 número cinquenta e sete acredita que os recentes passos em frente no que diz respeito a afinações, juntamente, com a informação reunida recentemente, poderão permitir à equipa uma boa classificação, desde que todos cumpram as suas funções. “Temos a sorte de ter dados em que nos podemos fiar, dado que competimos em Road Atlanta há pouco tempo. Penso que deveremos conseguir ter um carro competitivo para o fim-de-semana para que possamos ter uma corrida consistente e sem erros de nenhumas das partes. Penso que se conseguirmos isto, vamos chegar ao fim com um bom resultado”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial de Petit Le Mans terá o seu início na quinta-feira, com as sessões de treinos-livres. Na sexta-feira disputar-se-á a qualificação (17h30) e a corrida, com a duração de dez horas, terá o seu início à 17h40 de sábado, Hora de Lisboa, podendo ser seguida em directo através do website da competição.