IMSA: Álvaro Parente de volta à competição

Álvaro Parente regressa este fim-de-semana à competição, depois de quase cinco meses de inatividade, disputando a 240 at Daytona, a segunda ronda do IMSA SportsCar Championship, que como o nome indica terá lugar na mítica pista da Florida. O português iniciou a sua época com as 24 Horas de Daytona, em Janeiro, tendo terminado no oitavo posto após uma prova difícil aos comandos do Acura NSX GT3 da Heinricher Racing que dividiu com Trent Hindman, Micha Goikhberg e AJ Almendingar.

Duas semanas depois, Álvaro Parente disputou as 12 Horas de Bathurst com um McLaren 720S GT3 da 59Racing, tendo na companhia de Ben Barnicoat e Tom Blomqvist assegurado o segundo lugar na prova que venceu em 2016. Pouco depois, a pandemia da COVID-19 entrou em cena, parando o desporto automóvel globalmente durante meses, com fortes medidas de confinamento, estando agora a regressar paulatinamente.

O piloto do Porto regressa no próximo fim-de-semana à competição com a segunda ronda do IMSA SportsCar Championship, a 240 at Daytona, que terá a duração de 2h40m.

Álvaro Parente terá o seu habitual colega de equipa, Micha Goikhberg, estando entusiasmado por regressar aos comandos do Acura NSX GT3 da Heinricher Racing. “Finalmente, estamos de volta às corridas! Penso que nunca estive tanto tempo sem entrar num carro de competição e sinto falta daquele ambiente. Tudo vai ser diferente, dado que teremos medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus e não haverá o contacto com companheiros e amigos, mas voltar é muito bom”, afirmou o português.

No campo competitivo, o portuense mostra-se cuidadoso, dado que, em Janeiro, Daytona não foi uma pista que oferecesse ao Acura NSX GT3 a possibilidade de brilhar, mas está determinado em lutar por um bom resultado. “Na prova de 24 horas sentimos algumas dificuldades, dado que o BoP nos roubava muita velocidade de ponta. Temos de perceber como será o equilíbrio de forças no próximo fim-de-semana, mas o circuito é o mesmo, portanto, não espero facilidades. Vamos lutar e trabalhar para conseguirmos evoluir e conquistar um bom resultado no próximo sábado”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial da 240 at Daytona terá o seu início na próxima sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres. No sábado, disputar-se-á a qualificação – 18h55, Hora de Lisboa – e a corrida de duas horas e quarenta minutos, 23h10, pode ser seguida em directo através do website da competição.