IMSA: Algarve Pro Racing confirma tripulação para Daytona | AutoSport

A estrutura operada pela Algarve Pro Racing no WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, a CrowdStrike Racing by APR, pretende iniciar a corrida ao título na classe LMP2 com uma vitória nas 24 Horas de Daytona, prova que se realiza entre os dias 24 a 28 de janeiro, colocando aos comandos do Oreca George Kurtz e Colin Braun, os pilotos para toda a temporada, ajudados por Malthe Jakobsen e Toby Sowery.

A parceria Algarve Pro Racing com a CrowdStrike Racing tem sido bem sucedida desde o início, com vitórias no IMSA, pódios e pole positions que levaram ao triunfo na Michelin Endurance Cup e na Jim Trueman Bronze Cup, bem como a vitória na classe LMP2 Pro-Am no centenário das 24 Horas de Le Mans. No entanto, escapou o triunfo em Daytona em 2023.A equipa liderou grande parte da corrida, mas foi ultrapassada na linha de meta por apenas 0,016s.

Por isso, Kurtz quer subir ao degrau mais alto do pódio em Daytona este ano. “Temos alguns assuntos pendentes após os altos e baixos de 2023. O Rolex 24 [24 Horas de Dayton] é a única corrida de resistência norte-americana que ainda não ganhei, depois de já ter tido sucessos em Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans. A vitória em 2024 seria um resultado significativo para mim pessoalmente, ao mesmo tempo que nos colocaria no caminho para os títulos do IMSA”, diz o diretor executivo da CrowdStrike e piloto da equipa.

Braun tem quatro vitórias na mítica prova de Daytona, incluindo em LMP2, e quer alcançar a quinta, até porque a parceria entre Kurtz, Colin Braun e Jakobsen provaram estar à vontade com o carro da CrowdStrike Racing by APR na sua recente participação na Asian Le Mans Series em Sepang.

Jakobsen, o Campeão LMP3 da European Le Mans Series (ELMS) de 2022 e piloto júnior da equipa Peugeot TotalEnergies no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, alcançou vitórias à geral no Asian Le Mans Series na classe LMP2 Pro-Am no ELMS e na edição do centenário das 24 Horas de Le Mans.

Sowery competiu pela Algarve Pro Racing no Asian Le Mans Series em Sepang depois de passar pela Indy Lights.

Foto: LAT Images/Richard Dole