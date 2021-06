IMSA: Alex Rossi chamado à última hora para se juntar a Filipe Albuquerque | AutoSport

No próximo fim de semana teremos as 6h de Watkins Glen e o #10 da WTR terá uma novidade de última hora.

Alex Rossi, que normalmente compete nas corridas de longa duração, foi chamado para fazer a prova de seis horas com Filipe Albuquerque e Ricky Taylor. As elevadas temperaturas esperadas fizeram a equipa reconsiderar o plano inicial que contava apenas com os dois pilotos a tempo inteiro, que neste momento lideram a classificação geral.

O dono da equipa Wayne Taylor explicou: “Estamos a trazer Rossi de volta a bordo para esta corrida. Em circunstâncias normais, não teríamos um terceiro piloto, mas como pode estar calor, precisaremos de outra pessoa. O Ricky e Filipe fazem um trabalho tão bom juntos. Mal posso esperar para voltar”.

Esta tendência de colocar três pilotos por carro está a verificar-se na maioria das equipas DPi.

Quem não deverá estar à partida para esta prova é João Barbosa. Lance Willsey, colega de equipa de Barbosa e piloto bronze, abdicou de fazer o resto da temporada, devido a problemas profissionais. Sem o dinheiro de Willsey, a equipa ficou à procura de um novo piloto que pudesse injetar dinheiro ou um novo patrocinador, algo que até agora não se materializou, pelo que a participação do português na mítica prova não deverá acontecer.