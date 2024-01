IMSA admite erro no final antecipado das 24 Horas de Daytona | AutoSport

IMSA admite erro no final antecipado das 24 Horas de Daytona

O IMSA esclareceu o motivo da bandeira de xadrez ter sido mostrada 1 minuto e 35 segundos antes de terminar as 24 horas da corrida de abertura de temporada do WeatherTech SportsCar Championship do passado fim de semana em Daytona, tendo-se tratado de um erro no controlo de corrida.

Houve alguma surpresa e confusão quando foi acenada a bandeira branca em Daytona, dando conta que se iniciava a última volta da prova de 24 horas quando ainda restavam menos de 3 minutos para o final do tempo, sendo mostrada a bandeira de xadrez na passagem seguinte do Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport, conduzido por Felipe Nasr, pela linha de meta, 1 minuto e 35 segundos antes de se completarem as 24 horas.

Em comunicado emitido ontem à noite, o IMSA deu conta que se tratou de “um erro de sinalização no controlo da corrida”. Sublinha o IMSA que “inadvertidamente e, subsequentemente, exibiu a bandeira branca quando faltavam menos de três minutos para o final da corrida. No final da volta, o carro GTP n.º 7, líder da corrida, recebeu a bandeira axadrezada quando faltava 1 minuto e 35,277 segundos para o final da corrida, terminando a corrida aquém das 24 horas planeadas em apenas uma volta”.

No entanto, e garantindo a serenidade necessária neste tipo de casos, o IMSA acrescenta que “com base no Artigo 49 do Regulamento Desportivo IMSA 2024 e nos Regulamentos Suplementares Padrão, se a bandeira axadrezada for inadvertidamente ou de outra forma mostrada antes de o carro líder completar o número de voltas programado ou antes de o tempo prescrito ter sido completado, a corrida é, no entanto, considerada terminada quando a bandeira é mostrada”. Assim, o resultado da prova não é afetado, mantendo a Porsche a 19.ª vitória nesta prova, 21 anos depois do último triunfo em Daytona e Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell e Josef Newgarden mantêm a sua primeira vitória na mítica corrida.

Foto: LAT Images/Jake Galstad