IMSA: Acura na frente mas Albuquerque foi terceiro | AutoSport

Os Acura parecem bem lançados para o que resta do fim de semana, com dois carros no top 3 no final do segundo treino livre.

Dane Cameron saltou para o topo da tabela de tempo nos segundos finais do treino de sábado em Mid-Ohio para colocar a Acura da Meyer Shank Racing no topo.

Cameron fez o tempo de 1:10.766 no seu Acura ARX-05 relegando o Cadillac DPi-V.R de Pipo Derani, para a segunda posição. O tricampeão do IMSA foi 0,229 segundos mais rápido que Derani, com Filipe Albuquerque a colocar o seu Acura DPi em terceiro lugar.

Dylan Murry liderou em LMP3, graças a um tempo de 1:16.606 no seu Ligier JS P320 Nissan. Murry levou a melhor sobre João Barbosa da Sean Creech Motorsport por apenas 0,056 segundos.

O Lexus RC F GT3 #14 permaneceu no topo da tabela de tempo em GT Daytona, mas desta vez com Aaron Telitz a definir o ritmo.

A qualificação às 17:20, hora portuguesa e corrida está agendada para às 19:40 de domingo.