IMSA: Acura mostram sinais positivos e lideram terceiro treino | AutoSport

A Acura parece estar a começar bem a era LMDh. Três treinos, três vezes que um Acura liderou a prova. O último treino voltou a sorrir à Meyer Shank Racing, seguidos de perto pelo #10 de Filipe Albuquerque.

o Acura #60 voltou a ser o carro mais rápido na terceira sessão de treinos do Roar. Com o tempo de 1:35.363, a tripulação do #60 (T. Blomqvist / C. Braun/ H. Castroneves / S. Pagenaud) não melhorou o registo do treino 2, o melhor até agora. O #10 (R. Taylor / F. Albuquerque/ L. Deletraz / B. Hartley) ficou novamente em segundo, a 0.130 da referência, com o Porsche #6 (M. Jaminet / N. Tandy/ D. Cameron) a fechar o top 3.

Nos LMP2 foi o #52 da PR1 Mathiasen Motorsports (B. Keating / P. Chatin/ A. Quinn / N. Lapierre) a fazer o melhor tempo (1:38.877) e nos LMP3 foi o #36 da Andretti Autosport (J. Andretti / G. Chaves/ D. Dickerson / R. Lindh) a fazer a melhor marca (1:42.653). O #33 de João Barbosa foi terceiro da sua classe e o #43 de Guilherme Oliveira ficou em quinto.

Nos GTD Pro, vantagem para a TGM/TF Sport (Aston Martin Vantage GT3) com o tempo de 1:47.359 e nos GTD foi McLaren 720S GT3 da Inception Racing a fazer a melhor marca (1:46.842).

Hoje ainda teremos mais um treino, às 23 e 30, e amanhã a qualificação que definirá a grelha das 24h de Daytona.

Resultados AQUI