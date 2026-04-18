IMSA: Acura deverá abandonar a competição este ano

A Acura deverá abandonar o IMSA WeatherTech SportsCar Championship no final da época de 2026, com várias fontes do paddock a indicar que a marca poderá reduzir ou eliminar por completo o seu programa GTP.

Segundo fontes citadas pelo Sportscar365, os pilotos GTP da Acura já terão sido informados da decisão interna tomada há várias semanas, e engenheiros da Honda Racing Corporation USA terão sido reafetados a outros projetos.

Um anúncio oficial poderá ocorrer já na próxima semana. A possibilidade de os carros ARX-06 continuarem em pista numa operação de cliente mantém-se em aberto. Mas o esforço de fábrica, a confirmarem-se os rumores, deverá ser terminado este ano.

A Acura está presente no WeatherTech Championship desde 2018, quando estreou o ARX-05 DPi com a Team Penske, conquistando títulos consecutivos em 2019 e 2020. Um terceiro título foi conquistado em 2022 pela Meyer Shank Racing, no último ano da era DPi. Com a chegada do ARX-06 GTP, a MSR assumiu a operação total do programa em 2025, com a HRC US a reforçar o seu envolvimento na engenharia e operação do n.º 93.

Foto: Jake Galstad

O Acura ARX-05 foi um carro que marcou particularmente os portugueses, com Filipe Albuquerque a vencer as 24h de Daytona em 2021 na sua primeira corrida com a máquina nipónica, que rendeu mais seis vitórias e dois vice-campeonatos em duas temporadas. O ano de 2021 foi o melhor com três vitórias e quatro pódios em dez provas. A chegada do Acura AXR-06 (em 2023) não trouxe tantos sucessos, com uma vitória em Detroit em 2024 e um vice-campeonato no ano de estreia do novo carro. Desde 2024 que Albuquerque, sempre inserido na Wayne Taylor Racing desde 2021, usa o Cadillac V-Series.R. A Acura era uma parte importante do IMSA e a sua saída deixará certamente um vazio nos fãs da competição.