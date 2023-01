IMSA: Acura continua a implementar melhorias no software do ARX-06 | AutoSport

Um ponto que será fundamental para as 24h de Daytona que arrancam às 18:40, será a fiabilidade dos novos LMDh. As novas máquinas estão ainda numa fase inicial da sua evolução e há ainda muito trabalho pela frente. A eletrónica será fundamental para que tudo corra bem e a Acura contínua a evoluir o software dos novos carros.

Os novos LMDh são máquinas híbridas e, como tal, são necessários programas para que todo o sistema funcione em harmonia (regeneração e aplicação de energia regenerada). Esses programas tiveram de ser feitos do zero e, por isso, é preciso ir afinando e melhorando o software.

“Há sistemas no carro que a ORECA e a HPD (Honda Performance Development) estão continuamente a tentar melhorar”, disse Mike Shank, co-proprietário da equipa MSR. “Por vezes, colocamos as melhorias no carro e depois são retiradas antes de entrarmos na pista, porque algo não funcionava em termos de electrónica. Tanta programação, tantos departamentos que têm de falar entre si e encontrar um produto comum. Temos os tipos do da parte elétrica, tipos do motor de combustão, pessoas de performance, todos a tentarem colocar um carro na pista. Todos eles têm de comunicar. Quando a ponte entre a eletrónica e a parte mecânica se quebra, o carro não funciona. A direção assistida desliga-se… tudo pára. O lado do desempenho não é a prioridade para já. Estamos a falar de fiabilidade”.