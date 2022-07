IMSA: Acura ARX 06 testou em Magny Cours (vídeo) | AutoSport

A nova máquina de Filipe Albuquerque já começou o seu programa de testes. Depois de um primeiro teste em Paul Ricard, a Acura foi até Magny Cours para dois dias de testes. O novo protótipo já fez um teste noturno também, pelas mãos de Ricky Taylor, piloto da Wayne Taylor Racing e Matt McMurry, engenheiro de Performance da Acura.

“Claro que ainda é cedo, mas estamos bastante satisfeitos com os resultados de ambos os testes iniciais na semana passada em Paul Ricard; seguidos de dois dias este fim-de-semana, que correram pela noite dentro tanto no sábado como no domingo”, disse David Salters, Presidente e director técnico da HPD. “Todos na nossa equipa da ORECA, HPD, Wayne Taylor e Meyer Shank – trabalharam em conjunto extraordinariamente bem na preparação e condução destas séries iniciais. Agora começa o trabalho verdadeiramente árduo”!

Track testing of the @Acura ARX-06 continued over the weekend at Magny-Cours. Another massive team effort from everyone at HPD and @Oreca – Thank You!#AcuraMotorsports pic.twitter.com/lVC00ulh6X