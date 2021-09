IMSA: Acura #10 de Filipe Albuquerque vence em Laguna Seca | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor venceram a corrida de Laguna Seca do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA. A dupla, aos comandos do Acura ARX-05 #10 da Wayne Taylor Racing, levou de vencida o Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing, saindo da pole position, que Albuquerque conquistou ontem. No terceiro lugar ficou o Cadillac #31 da Action Express Racing.

A dupla do #10 esteve sempre no controlo da corrida, com Filipe Albuquerque a fazer um primeiro stint muito bom, mantendo-se na liderança até aos 45 minutos da corrida de 2h40. Dave Cameron, no #60, estendeu o máximo que conseguiu os pneus e combustível no seu primeiro stint, até ter que parar e Albuquerque passar novamente à liderança. Na parte final da corrida, a cerca de 30 minutos do fim, Taylor teve de ultrapassar por Oliver Pla, que estava aos comandos do Acura #60, mas sem dificuldades, já que tinha pneus mais frescos. Pla acabaria por perder mais 2 posições para os dois Cadillac.

Nos últimos 5 minutos, os dois Cadillac entraram em disputa pela segunda posição, com Renger van der Zande no #01 a ultrapassar Felipe Nasr, aos comandos do #31, com alguns toques à mistura.

Nos LMP2, o Oreca #52 de Mikkel Jensen e Ben Keating foram os vencedores, deixando os Oreca #8 e #11 no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Nos GTLM, os dois Chevrolet terminaram na frente do Porsche #79, com o #4 à frente do #3, numa luta apenas com três carros. Já nos GTD, Laurens Vanthoor passou pela última vez na linha de meta com o Porsche #9, levando de vencida o Lamborghini Huracan GT3 #1 e Porsche 911 GT3 R #16.