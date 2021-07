IMSA: Acura #10 de Filipe Albuquerque de novo na pole | AutoSport

Ricky Taylor conseguiu ontem a segunda pole position consecutiva no traçado de Watkins Glen. O “The Glen” recebe duas provas do IMSA e das duas vezes, o Acura #10 garantiu a pole position.

Taylor garantiu a pole com uma volta em 1:30.356s batendo o Acura DPi #60 da Meyer Shank Racing com Olivier Pla ao volante, por 0,346 segundos. Kevin Magnussen no Cadillac #01 da Chip Ganassi qualificou-se em terceiro à frente de Pipo Derani no #31 da Action Express. O vencedor das Sahlen Six Hours of The Glen, a prova do fim de semana passado, Harry Tincknell completou os cinco primeiros.

Nos LMP2, Ben Keating no Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports fez a pole com uma volta em 1:34.969, batendo Steven Thomas, que tinha garantido a pole na semana passada, por 0,423 segundos.

Nos LMP3, foi Mateo Llarena no Ligier #38 da Performance Tech Motorsports que conquistou a pole, nos GTLM foi o Chevrolet Corvette C8.R #3 conduzido por Jordan Taylor e nos GTD a pole foi para Madison Snow no Lamborghini Huracan GT3 Evo #1 da Paul Miller Racing.

A corrida, com duração de 2 horas e 40 minutos, começa hoje às 23.10h.