IMSA: A ultrapassagem que deu a vitória a Filipe Albuquerque | AutoSport

Já começam a faltar adjetivos para o que Filipe Albuquerque faz em pista. Este ano, no IMSA, tem estado numa forma tremenda e em Road América, penúltima prova do ano para os DPi, o piloto português voltou a mostrar todo o seu talento.

Para começar, na qualificação, foi melhor que toda a gente, numa pista que não costumava sorrir à Wayne Taylor Racing. Uma pole brilhante e a primeira “faca no borrego” em Road América, onde a WTR nunca tinha vencido. Na corrida, foi sempre um dos mais rápidos, ao ponto de Ricky Taylor admitir à sua equipa que era melhor o português ficar ao volante do Acura ARX-05 tal o ritmo do piloto de Coimbra. Foram vários momentos brilhantes de Albuquerque, mas o que destacamos é a ultrapassagem a Oliver Jarvis no #60 da Meyer Shank Racing. Os líderes do campeonato estava na frente da corrida, mas a determinação de Albuquerque fez o resto, após ter tido alguma sorte com os Full Course Yellow, pois a opção estratégica da equipa quando começou a chover ia comprometendo o resultado. Numa manobra espetacular e agressiva, Albuquerque foi à relva, não perdeu o carro e conquistou a posição. No braço!

O resultado foi a vitória em mais uma pista mítica e o regresso à liderança. Albuquerque e Taylor têm agora 3066 pontos, contra os 3047 pontos da dupla Oliver Jarvis / Tom Blomqvist. Os terceiros classificados, Sebastien Bourdais / Renger Van der Zande estão a 152 pontos dos líderes, mas com este novo sistema de pontos (confuso) do IMSA ainda têm uma palavra a dizer na luta pelo título. Os grandes favoritos para o confronto final são o Acura #10 e o Acura #60. Quem leva a melhor? Já não é a primeira vez que tudo se decide no final e, infelizmente, Albuquerque não tem tido muita sorte em Petit Le Mans (Road Atlanta). Mas olhando para a manobra em Road America, não podemos deixar de acreditar que os deuses estão com o português.

Digam o que disserem @Albuquick é dos melhores pilotos da actualidade na resistência. Que Ultrapassagem… 🤩🤩😮😮



Por favor @SPORTTVPortugal arranjem maneira de passar isto nos vossos pack motores. #IMSA @bandeiramarela @VamosFalardeFum @VFF1Motores pic.twitter.com/o35K3ApXjr — Hugo Ferreiro (@HugoGFerreiro) August 7, 2022

Classificação AQUI