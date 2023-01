IMSA: A história do desenvolvimento do ARX-06, o LMDh da Acura (vídeo) | AutoSport

A Honda Performance Development (HPD) publicou um vídeo no seu canal de YouTube onde dá a conhecer os principais passos no desenvolvimento do Acura ARX-06 que será, por exemplo, pilotado por Filipe Albuquerque no Sportscar Championship da IMSA. As novas máquina segundo os regulamentos Le Mans Daytona h (LMDH) – se quiser saber a diferença entre Le Mans Hypercar e LMDh, pode ler aqui – estrearam-se em pista oficialmente no ‘Roar before the Rolex 24’, sessão que antecede a primeira grande prova de resistência do mundo, as 24 Horas de Daytona. Curiosamente, os dois Acura da Meyer Shank Racing e Wayne Taylor Racing estiveram em destaque, com o carro #60 da primeira equipa a conquistar a pole position para a corrida do próximo fim de semana. A reação dos dois donos das equipas quando viram pela primeira vez o protótipo, em realidade virtual, é incrível.

Aqui fica a história do desenvolvimento e produção do ARX-06 LMDh: