IMSA: A grelha de partida para a 61ª edição das 24H de Daytona | AutoSport

O Acura #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, com Filipe Albuquerque na tripulação, parte para a mítica corrida de resistência na terceira posição da grelha, enquanto o Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves/Simon Pagenaud) garantiu a pole position, seguido do Porsche 963 #7 (Felipe Nasr/Matt Campbell/Michael Christensen).

João Barbosa, no Ligier #33 em LMP3 parte da primeira posição entre os LMP3, enquanto Guilherme Oliveira vai fazer a sua estreia em Daytona tendo sido nomeado pela MRS GT-Racing para começar a prova no #43.

A corrida tem início às 18.40h (hora em Portugal Continental).

Foto: Michael L. Levitt/LAT Images