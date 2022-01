IMSA: A grelha de partida para a 60ª edição das 24H de Daytona | AutoSport

O Acura #10 da Wayne Taylor Racing, com Filipe Albuquerque na tripulação, parte para a mítica corrida de resistência da pole position. O segundo português a correr em Daytona, João Barbosa, no Ligier #33 em LMP3 parte de 22º. Os carros da G-Drive, com assistência da equipa Algarve Pro Racing, partem do 10º e 14º posto.

O piloto angolano Rui Andrade, da Tower Motorsport larga da 15ª posição da grelha.

A corrida tem início às 18.40h (hora em Portugal Continental).

Foto: JB Photopress/José Bispo