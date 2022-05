IMSA: A espetacular ultrapassagem de Filipe Albuquerque em Laguna Seca | AutoSport

Filipe Albuquerque foi um dos grandes protagonista da corrida do IMSA em Laguna Seca. O português esteve quase sempre na liderança, que perdeu temporariamente após a troca de pneus. Com as borrachas já com a temperatura indicada, o piloto de Coimbra atacou Tom Blomqvist e regressou ao primeiro lugar com esta manobra:

A ultrapassagem de Albuquerque.