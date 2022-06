IMSA, 6H Watkins Glen: Tom Blomqvist foi o mais rápido no treino | AutoSport

Tom Blomqvist (Acura ARX-05) estabeleceu a volta mais rápida durante a primeira sessão de treinos das 6 Horas do The Glen no circuito de Watkins Glen.

Aos comandos do Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing que partilha com Oliver Jarvis, Blomqvist registou o tempo de 1:31.217s. 0,322s mais rápido do que Renger van der Zande no Cadillac #01. Ricky Taylor, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque, no Acura #10 foi o terceiro piloto mais rápido no primeiro treino.

Em LMP2, Mikkel Jensen foi o mais rápido com o tempo de 1:32.629s no ORECA #52 da PR1 Mathiasen Motorsports. O mais rápido nos LMP3 foi Colin Braun, que fez a volta em 1:39.789s Ligier #54 da CORE autosport.

Dirk Mueller liderou a classe GTD com a volta em 1:46.197s aos comandos do Mercedes-AMG GT3 #32 da Team Korthoff Motorsports, enquanto Alex Riberas liderou a GTD PRO com o tempo de 1:46.356s no Aston Martin Vantage GT3 #23.

A qualificação para a corrida começa às 18h20 (em Portugal continental) de sábado, enquanto a corrida começa domingo às 15h40.

Foto: Michael L. Levitt

Tempos completos, aqui.