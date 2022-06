IMSA, 6H Watkins Glen: Tom Blomqvist conquista a pole position e Albuquerque é segundo | AutoSport

Tom Blomqvist conquistou a pole position para a corrida das 6 Horas do ‘The Glen’, batendo Filipe Albuquerque. Serão por isso, dois DPi da Acura na primeira fila da grelha de partida no arranque da corrida de amanhã.

Blomqvist voltou a ser o piloto mais rápido em Watkins Glen, à semelhança do que já havia acontecido nos treinos, e estabeleceu a sua melhor volta em 1:29.580s aos comandos Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing, 0.164s melhor do que o tempo de Filipe Albuquerque no Acura ARX-05 #10 da Wayne Taylor Racing.

Sébastien Bourdais qualificou-se em terceiro lugar no Cadillac DPi-V.R #01 da Chip Ganassi Racing, seguido do Cadillac #02 da mesma equipa com Earl Bamber aos comandos. O Cadillac #31 da Action Express Racing de Olivier Pla completou os cinco primeiros, seguido pelo Cadillac #5 de Tristan Vautier da JDC-Miller Motorsports.

Kamui Kobayashi completou apenas três voltas no Cadillac # 48, com um problema nos travões. O carro foi submetido a uma mudança de motor antes da sessão de treino da manhã e apenas completou uma volta.

Ben Keating, Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports foi o piloto mais rápido entre os protótipos da classe LMP2 após um duelo com o segundo carro da PR1/Mathiasen Motorsports com Steven Thomas ao volante do #11. Keating registou o tempo de 1:33.930s, apenas 0,00s mais rápido do que o companheiro de equipa.

O #20 da High Class Racing será o terceiro carro da grelha desta classe.

Entre os LMP3 foi Nico Varonne com o Duqueine #40 da FastMD Racing o piloto mais rápido, numa sessão que terminou sob uma bandeira vermelha devido a um acidente com o Ligier #36 da Andretti Autosport de Jarett Andretti.

Entre os GT’s, a BMW M Team RLL conquistou a primeira pole position na classe GTD Pro, com o trabalho de Connor De Philippi aos comandos do BMW M4 GT3 #25, que registou o tempo de 1:44.755s. De Phillippi bateu por 0,048s Aston Martin Vantage GT3 #23 da The Heart of Racing com Ross Gunn ao volante. Davide Rigon colocou o Ferrari 488 GT3 Evo #62 da Risi Competizione no terceiro lugar na classe.

A pole position entre os GTD foi para Stevan McAleer com o Mercedes-AMG GT3 Evo #32 da Team Korthoff Motorsports, estabelecendo o melhor tempo em 1:45.077s, batendo Richard Heistand no Lexus RC F GT3 #12 da Vasser Sullivan. A corrida com duração de seis horas começa domingo às 15h40 (em Portugal continental).

Resultados completos, aqui.

Foto: Michael L. Levitt