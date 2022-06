IMSA, 6H Watkins Glen: Acura e Cadillac com o mesmo peso mínimo do ano passado | AutoSport

O Balance of Performance (BoP) na classe DPi do IMSA Sportscar Championship para as 6 horas de Watkins Glen colocou os pesos mínimos dos Acura ARX-05 e dos Cadillac DPi-V.R nos mesmos valores do ano passado, 930 kg e 945 kg, respetivamente.

Os vários e consecutivos ajustamentos do peso mínimo na classe DPi na fase inicial da época foram confirmados pelo diretor técnico Matt Kurdock como pedidos pelas duas marcas presentes na principal classe do campeonato. Segundo Kurdock foi utilizado um BoP específico a cada pista a pedido da Acura e da Cadillac.

As revisões desde as 12 Horas de Sebring foram pensadas para ajudar a encurtar as diferenças de desempenho entre os dois modelos DPi em diferentes traçados. Os Cadillac têm-se destacado em circuitos citadinos como Long Beach e Detroit, o que explica a retirada de 10 kg dada à Acura em ambas as corridas e um aumento de peso de 15 kg para o Cadillac em Belle Isle. Na mesma medida, 10 kg foram retirados ao peso mínimo dos Cadillac para Mid-Ohio, um traçado onde se destacam os Acura.

O IMSA espera estabilizar o BoP para as corridas restantes do campeonato, não sendo necessário rever o peso em tantos circuitos como nesta fase da época.