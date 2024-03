IMSA, 6h de Sebring, Filipe Albuquerque: “temos equipa e carro para lutar pela vitória” | AutoSport

É já este sábado, 16 de março que Filipe Albuquerque vai disputar a segunda prova do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA), as 12h de Sebring. O piloto português e os seus companheiros de equipa no Acura da Wayne Taylor Racing estão muito focados em realizar o melhor trabalho possível que lhes permita chegar à tão desejada vitória.

A época não começou da melhor forma em Daytona, mas o IMSA é um campeonato muito longo onde nada pode ser dado como adquirido até à última prova. Filipe espera que Sebring marque o ponto de viragem. É uma pista onde o piloto português nunca venceu, o que por si só representa um desafio acrescido e uma vontade ainda maior para que tudo corra bem: “O que passou, passou. Agora é olhar em frente. E Sebring poderá ser uma boa corrida para nós. Felizmente, o BOP (balance of performance) foi ajustado e isso reflete-se em menos 20 kg de peso. É significativo. Estamos todos focados em tirar partido desta nova realidade e trabalhar para conseguirmos as vitórias que nos têm escapado das mãos”, começou por referir: “Nunca venci nesta pista. É caracteristicamente muito exigente, mas isso não é assustador. Sabemos que temos equipa e carro para lutar pela vitória. Agora é alinhar todos os fatores e na corrida fazê-los jogar a nosso favor. Estamos todos muito ‘famintos’ de vitória. Espero que seja desta…”, rematou o piloto de Coimbra ciente do muito trabalho que têm pela frente.

O programa do evento prevê a qualificação na sexta-feira e a corrida no sábado, 16 de março a ter início às 13.30h, hora portuguesa. A atividade em pista pode ser acompanhada em imsa.tv.com.