IMSA: 61 carros na 61ª edição das 24 Horas de Daytona | AutoSport

Estarão 61 carros presentes na primeira prova de resistência do ano, depois de anunciada a inscrição do Mercedes-AMG GT3 Evo da SunEnergy1 Racing na classe GTD para as 24 Horas de Daytona do Sportscar Championship da IMSA. Um número apropriado de carros inscritos, visto que a próxima edição da mítica prova é a 61ª da história.

Com mais um carro entre os GTD, o número de inscritos nessa classe passa para 25, devendo a SunEnergy1 Racing competir nas restantes provas da Michelin Endurance Cup.

“Ter 61 carros para a 61ª corrida das Rolex 24 Horas de Daytona parece natural”, disse o presidente da IMSA, John Doonan. “Depois de termos anunciado anteriormente 60 carros no pelotão no mês passado – e sabendo que recebemos mais de 70 entradas – a nossa equipa da IMSA reuniu-se e acabou por determinar que podíamos receber mais uma inscrição para igualar o pelotão do ano passado”.

As 24 Horas de Daytona de 2023 serão marcadas ainda pela estreia da nova classe rainha da IMSA, a GTP com os LMDh da Cadillac, Acura, BMW e Porsche.

A lista final de pilotos inscritos para a prova em Daytona será conhecida dentro em breve.