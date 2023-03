IMSA: 54 inscritos para Sebring | AutoSport

O fim de semana de Sebring aproxima-se a passos largos, num palco que irá receber no mesmo fim de semana o WEC e o IMSA. Do lado da competição americana, a lista de inscritos foi publicada e conta com 54 carros em pista.

A lista para a segunda ronda do Campeonato do IMSA WeatherTech SportsCar apresenta oito GTP e LMP2, dez LMP3s, oito GTD Pro e 20 GTDs. DO lado dos GTP, face à lista de Daytona, falta um Cadillac que agora estará a competir do lado do WEC.

A representação lusa estará a cargo de Filipe Albuquerque, no Acura #10 da Wayne Taylor Racing na categoria GTP e de João Barbosa no #33 da Sean Creech Motorsport na categoria LMP3.

Lista de inscritos AQUI