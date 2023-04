IMSA: 28 carros confirmados para Long Beach | AutoSport

O IMSA vai até a Califórnia, mais especificamente a Long Beach, para a terceira ronda do campeonato de resistência. Já é conhecida a lista de inscritos que conta com 28 carros.

No exigente traçado citadino, apenas os GTP e os GT (GTD e GTD Pro) irão a jogo, com os LMP a ficarem de fora. A representação lusa está a cargo de Filipe Albuquerque, no #10 da Wayne Taylor Racing, que ocupa o segundo lugar da classificação, atrás da tripulação do #31 da Whelen Engineering RacingWTR with Andretti Autosport, com uma diferença de 10 pontos.

