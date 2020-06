São conhecidos os inscritos para o regresso do IMSA em Daytona para a Daytona 240.

A prova de duas horas e 40 minutos contará com 26 carros, dos quais oito DPi, seis GTLM e 12 GTD. É uma grelha sem alterações nos DPI e nos GTLM e com algumas mudanças nos GTD. João Barbosa e Álvaro Parente são os representantes lusos na prova, com Barbosa no #5 da JDC Miller Motorsport e Parente no #57 da Heinricher Racing.