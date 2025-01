IMSA, 24h de Daytona: Filipe Albuquerque sai de sétimo

Arrancam amanhã, as emblemáticas 24h de Daytona, a primeira prova do Campeonato Norte Americano de Resistência que reúne os melhores pilotos do mundo da modalidade. Filipe Albuquerque, três vezes vencedor da prova, vai arrancar do sétimo lugar da grelha depois de uma qualificação exigente.

Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor, Will Stevens e Brendon Hartley estão ainda a adaptar-se à nova máquina, o Cadillac V-Series.R e apesar do cronometrado não espelhar os objetivos pretendidos todos estão cientes que a posição na grelha será pouco relevante para uma corrida tão longa e exigente.

A Filipe coube a realização da qualificação assim como caberá a partida para a prova que acontece amanhã, sábado, pelas 18.40h, hora portuguesa: “Claro que gostávamos de ter ficado melhor posicionados na grelha, apesar de sabermos que não tínhamos andamento para lutar pela ‘pole’. Estamos a perder terreno na parte rápida da pista e vamos ter de perceber porquê. Há ainda trabalho a fazer, informação para analisar e coisas para aprender no Cadillac #10”, referiu Filipe Albuquerque.

Para a corrida que começa amanhã, o piloto de Coimbra espera: “Fazer um bom arranque, evitar contratempos e erros e chegar perto do final da prova em posição de lutar pelos primeiros lugares. É uma prova tão longa, com tantas variáveis que temos de fazer bem o nosso trabalho, acreditar na mecânica e no trabalho da equipa e esperar para ver o desfecho. Como sempre sou optimista e espero um bom resultado”, concluiu Albuquerque.

Pelas 18.40h de amanhã, sábado, 25 de janeiro em imsa.tv pode acompanhar em direto toda a ação em pista.