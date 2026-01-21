IMSA, 24h de Daytona: Félix da Costa regressa para a lutar pela vitória nos LMP2

António Félix da Costa regressa este fim de semana às 24 Horas de Daytona, uma das mais prestigiadas provas de resistência do mundo, com o objectivo declarado de lutar pela vitória na categoria LMP2.

Aos 34 anos, o piloto português volta a alinhar pela estrutura polaca Inter Europol Competition, repetindo a combinação de 2025, quando liderou grande parte da corrida antes de um problema de caixa de velocidades ditar o abandono prematuro. Depois de já ter triunfado nas 24 Horas de Le Mans, Daytona surge agora como o grande troféu em falta no seu palmarés em provas de endurance.

Memória de 2025 alimenta ambição para 2026

Na edição do ano passado, Félix da Costa esteve em posição privilegiada para discutir o triunfo na LMP2, comandando a prova durante largos períodos até a mecânica do Oreca 07 ceder à exigência de 24 horas consecutivas de competição. A falha na caixa de velocidades frustrou as aspirações da formação e deixou no piloto um sentimento de “contas por fechar” com o traçado da Florida. Em 2026, o português regressa com a mesma base técnica, disposto a transformar a experiência acumulada em argumento adicional na luta pelo topo.

O Oreca 07 da Inter Europol Competition volta a ser equipado com motor Gibson V8 de 603 cavalos, solução amplamente testada e referência na categoria LMP2. A estabilidade do pacote técnico é vista como vantagem num cenário onde a fiabilidade é tão decisiva quanto a velocidade pura.

Line‑up internacional reforça credenciais da Inter Europol

Félix da Costa dividirá o habitáculo com o francês Tom Dillmann, com quem partilha também funções de piloto de simulador e testes na Jaguar TCS Racing, na Fórmula E, reforçando um entrosamento já consolidado. A tripulação fica completa com os norte‑americanos Bijoy Garg e Jeremy Clarke, garantindo uma formação internacional com experiência combinada em protótipos, monolugares e competições de resistência.

O português realça o equilíbrio do quarteto e a preparação feita no “Roar Before the 24”, o tradicional fim de semana de testes que antecede a corrida. Trabalhar afinações, ritmos de stint e gestão de tráfego foi prioritário, numa categoria em que cada erro de cálculo pode custar voltas preciosas.

“Le Mans já ganhei, falta‑me Daytona”

Na antevisão da prova, Félix da Costa não esconde a dimensão especial deste desafio. “Esta é uma das corridas de resistência mais desafiantes e grandes do mundo, a par com as 24 Horas de Le Mans. Le Mans já ganhei, falta‑me Daytona”, sublinhou. Recordando a edição de 2025, o piloto frisa que a equipa “esteve em boa posição, mas a mecânica não aguentou a dureza da corrida”.

Para 2026, a receita passa pela combinação de rapidez com disciplina táctica. “Voltamos com a mesma equipa, no mesmo carro e com muita vontade de lutar pela vitória. Sabemos que temos um bom carro, trabalhámos bem durante os treinos no fim‑de‑semana passado, agora é focar em não cometer erros, ficar longe de acidentes e toques e, claro, ter a estrelinha da sorte necessária numa corrida como esta”, resume. O português garante estar “preparado para o enorme desafio” e “pronto para dar tudo e lutar pela vitória em Daytona”.

Um currículo que impõe respeito nas provas de resistência

Esta será a terceira participação de Félix da Costa nas 24 Horas de Daytona, reforçando a sua ligação às grandes clássicas de endurance. A carreira do piloto português é marcada pela versatilidade e pela capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes carros e campeonatos. Entre os feitos mais relevantes destacam‑se as duas vitórias no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, em 2012 e 2016, o título de Campeão do Mundo de Fórmula E em 2020, o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2022 e o triunfo absoluto nas 24 Horas de Le Mans nesse mesmo ano.

Este registo coloca Félix da Costa entre os nomes mais respeitados do panorama internacional, tornando natural a ambição de adicionar Daytona à lista de conquistas.

Horários e transmissão das 24 Horas de Daytona

As 24 Horas de Daytona disputam‑se este fim de semana, com início marcado para as 18h30 de sábado (hora de Portugal continental). Os dias de quinta‑feira e sexta‑feira estão reservados às sessões de treinos livres e à qualificação, onde serão definidas as grelhas de partida em cada categoria. A prova terá transmissão integral em streaming através do site oficial da IMSA, em www.imsa.com/tvlive, permitindo acompanhar em directo a tentativa de António Félix da Costa de finalmente erguer o troféu que falta na sua coleção de clássicas de resistência.