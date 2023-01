IMSA: 24h de Daytona em direto | AutoSport

A corrida das 24 de Daytona, com Filipe Albuquerque, João Barbosa e Guilherme Oliveira entre os pilotos, assim como a Algarve Pro Racing (a operar o LMP2 da Crowdstrike), pode ser vista em direto no site da IMSA.TV, aqui. São 24h de ação com os pilotos a procurarem celebrar no final da mítica prova norte-americana de resistência.

Foto: Jake Galstad