IMSA, 24h de Daytona: Cadillac domina nos treinos, Acura longe dos primeiros lugares | AutoSport

A Cadillac está forte em Daytona e nos três treinos de ontem, os carros da marca americana destacaram-se. A Porsche também mostrou um andamento interessante, enquanto que a Acura, que venceu as útlimas três edições, não parece estar próxima dos carros mais rápidos.

Na primeira sessão de treinos livres, Scott Dixon foi o mais rápido, pilotando o Cadillac V-Series.R. #01 da Chip Ganassi Racing. Dixon registou o tempo de 1:36.012, superando Connor De Phillippi, no BMW M Hybrid V8 #25, por uma pequena margem de 0,127 segundos. O terceiro classificado foi Kevin Estre, com o Porsche 963 da Penske, seguido por Dries Vanthoor num BMW e Dane Cameron no segundo Porsche de fábrica. O Cadillac #31 da Action Express Racing, pilotado por Jack Aitken, conquistou a sexta posição, enquanto Louis Deletraz, ao volante do ARX-06 #40 da Wayne Taylor Racing with Andretti, foi o piloto mais rápido do Acura, terminando em sétimo lugar. O Acura #10 de Filipe Albuquerque ficou apenas na décima posição.

Mantendo o seu domínio no segundo treino, a Chip Ganassi Racing e a Cadillac continuaram a liderar, com Alex Palou a assumir o comando na tarde de quinta-feira. Palou assintou o tempo de 1:35.589, garantindo o primeiro lugar a 12 minutos do fim da sessão. Este desempenho colocou-o 0,135 segundos à frente do Porsche 963 #7 da Penske, pilotado por Felipe Nasr, que tinha estabelecido a referência inicial.

A terceira posição foi para o Porsche #5 da Proton Competition, com Gianmaria Bruni ao volante, que ficou apenas 0,030 segundos atrás. Jack Aitken juntou-se à forte presença da Cadillac ao colocar o carro #31 da Action Express Racing na quarta posição.

O BMW M Hybrid V8 com melhor desempenho, conduzido por Nick Yelloly no carro #25, conquistou o sexto lugar, a seguir ao segundo Porsche de fábrica, o carro #6 pilotado por Mathieu Jaminet.

A Acura teve outra sessão discreta, com os dois ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti a terminarem em oitavo e 10º lugares. Ricky Taylor registou a volta mais rápida da marca pertencente à Honda, ficando a 0,815 segundos da liderança.

A encerrar as sessões de treinos de quinta-feira, Pipo Derani continuou a impressionante performance da Cadillac ao assegurar o melhor tempo na última sessão do dia para a Action Express Racing.

O detentor da pole e novo detentor do recorde de tempos por volta em GTP, Derani rubricou um tempo de 1:35.708 no Cadillac V-Series.R #31, dominando a sessão noturna. Apesar de ter ficado a pouco mais de um décimo da marca de Alex Palou no Treino 2, Derani terminou a sessão com uma notável vantagem de 0,310 segundos sobre o seu compatriota Felipe Nasr, ao volante do Porsche 963 #7da Penske. Sebastien Bourdais colocou o Cadillac #01 da Ganassi em terceiro na última volta da sessão, com o tempo de 1:36.109, saltando à frente dos dois BMW M Hybrid V8, com Connor De Philippi a liderar a marca bávara no carro #25, à frente de Philipp Eng na máquina #24. Na Wayne Taylor Racing with Andretti, o Acura ARX-06 #10 de Colton Herta, foi o sexto mais rápido e o melhor representante da marca.

Pelos dados que se vão retirando dos tempos nos treinos, a Cadillac está em boa forma e parece querer voltar a vencer em Daytona, que foi durante muito tempo o seu terreno de caça mais profícuo, os Porsche parecem ter argumentos para tentar contrariar esse favoritismo, com a BMW por perto. Para a Acura, tem sido sessões em que o ritmo não parece ser o ideal, mas nunca corrida de 24h esse aspeto pode até perder algum peso. Mas, para já, a tarefa de Filipe Albuquerque e companhia parece estar dificultada.

Hoje há mais um treino livre, o último antes da primeira grande corrida de resistência do ano, onde os pilotos irão em busca do melhor resultado e do mais desejado relógio para os amantes do desporto motorizado.

Foto: Jake Galstad