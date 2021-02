IMSA, 24h de Daytona: A melhor decoração deu sorte

Imaginem que são um miúdo de seis anos que entra num concurso à escala global para fazer a decoração de um LMP2. Agora imaginem que o carro vai para a pista com a vossa decoração… e vence!

As 24h de Daytona viram o regresso da Era Motorsport ao IMSA , o que foi celebrado através de uma decoração inspirada num desenho de um jovem fã de Ontário, Canadá. Owen, de seis anos, que é um fã de corridas, bateu as inscrições de todo o mundo e a sua decoração pôde ser vista no nº 18 que venceu na sua classe as 24h de Daytona.

O concurso para fazer a decoração começou no início de 2020, quando os fãs foram originalmente convidados a submeter decorações para o final da época, Petit Le Mans em Outubro. Os planos e os horários das corridas mudaram à medida que a COVID se espalhou, e a notícia do concurso cresceu à medida que os países de todo o mundo fecharam, resultando em mais tempo para os fãs passarem mais tempo em casa e online.

O pequeno Owen enviou a sua versão, depois do seu pai ter visto o concurso. Não só viu a sua decoração na TV numa das maiores corridas do mundo, como também pôde festejar a vitória do “seu” carro. Uma pequena história que nos faz sorrir.





We just received a special race day message from our livery designer, Owen! pic.twitter.com/ygwmHdwdKF — Era Motorsport (@EraMotorsport) January 30, 2021