IMSA, 24H Daytona: Vitória “arrancada” das mãos da CrowdStrike Racing by APR | AutoSport

A Algarve Pro Racing (APR) tomou conta das operações do Oreca #04 da CrowdStrike Racing e esteve a centímetros da vitória em Daytona. A APR trazia consigo o conhecimento da prova adquirido, por exemplo, no ano passado e ajudou os pilotos George Kurtz, Matt McMurry, Ben Hanley e Esteban Gutierrez a lideraram grande parte da corrida da edição 61 da prova norte-americana.

Os últimos períodos de ‘Full Course Yellow’ colocaram os adversários mais perto do primeiro posto que ocupava o #04 e deu uma oportunidade ao Oreca #55 da Proton Competition, que veio do quarto posto da classificação, para atacar a liderança. Curiosamente, a equipa alemã adquiriu o carro à APR como parte do seu esforço para aumentar as capacidades da equipa antes da introdução dos Porsche 963 para o IMSA e WEC.

Durante quase duas voltas, as últimas da prova, Ben Hanley – o piloto que estava aos comandos do carro da CrowdStrike Racing by APR – “sacudiu” a pressão de James Allen no carro da Proton. Também Allen tem ligações passadas à APR, tendo sido piloto na edição de 2022 de um dos carros operados pela estrutura portuguesa para a G-Drive. No entanto, foi impossível a Hanley segurar o ataque final de Allen no ‘banking’ de Daytona e sobre a linha de meta, bastaram 0.016s para a APR ficar com o segundo posto na corrida. Acabou por ser um bom resultado para a CrowdStrike Racing by APR, mas a vitória esteve bem à vista.

James Allen made a last-lap pass to win the @Rolex24Hours at @Daytona by inches in the LMP2 class. pic.twitter.com/UuhSAfIHWF — NBC Sports (@NBCSports) January 30, 2023

FOTO: Jake Galstad