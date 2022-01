IMSA, 24h Daytona: Vence o Acura #60 na frente do #10 | AutoSport

Uma espetacular reta final de Helio Castroneves no Acura #60 permitiu à Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian celebrar a vitória no final da edição 60 das 24h de Daytona. Ricky Taylor, no Acura #10, terminou no segundo posto, com a Acura a levar a melhor sobre a marca rival Cadillac, que terminou no terceiro posto, com o #5 (Loic Duval) em terceiro, à frente do #31 (Pipo Derani).

(Em atualização)