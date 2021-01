IMSA, 24h Daytona: Veja aqui

Corre-se este fim de semana as 24h de Daytona, prova inaugural da temporada de 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Da pole position parte o Cadillac DPi #31 da Whelen Engineering Racing pilotado por F. Nasr / M. Conway / P. Derani / C. Elliott. Filipe Albuquerque, no Acura DPi #10 da Konica Minolta Acura ARX-05, juntamente com Ricky Taylor, Hélio Castroneves, Alexander Rossi, partem da 5º posição.

João Barbosa, no #33 da Sean Creech Motorsport, juntamente com L. Willsey / W. Boyd / Y. Clairay partem da 21º posição à geral, 4º entre os LMP3.

