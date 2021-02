IMSA, 24h Daytona: Tripulação do Corvette #3 desfalcada a meio da prova

António Garcia testou positivo para COVID-19 durante as 24h de Daytona, o que deixou a Corvette Racing com um alinhamento de dois pilotos que ainda assim conseguiu a vitória na classe GTLM. Garcia partilhou o Chevrolet Corvette C8.R #3 até à 17ª hora quando os resultados de um teste de rotina chegaram à equipa.

“Como parte dos protocolos internacionais de viagem COVID, todos os pilotos e membros da equipa que viajam dentro e fora dos EUA são obrigados a fazer um teste COVID antes e depois de qualquer atividade”, declarou a Corvette Racing. “Enquanto António Garcia testou negativo na preparação para a sua chegada ao Rolex 24, recebemos a notícia de que agora testou positivo em preparação para sair do país. Foi imediatamente retirado da competição após notificação do resultado positivo do teste e, embora não estivesse a sentir quaisquer sintomas, deixará de participar em quaisquer atividades adicionais. Ao consultar o IMSA e os seus Protocolos de Operações de Eventos, a série determinou que a Corvette Racing reunia todas as condições sob os protocolos de eventos da IMSA que lhe permitiam competir de uma forma segura e responsável. Notificámos os membros da tripulação e outros que tiveram contacto com António e realizaremos testes com os membros da equipa de corrida após 72 horas, de acordo com as diretrizes da CDC”.