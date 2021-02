IMSA, 24h Daytona: Representação do WEC sem sorte

A grelha de 49 carros contou com vários representantes do WEC. Mas as equipas que viajaram da Europa para Daytona não tiveram muita sorte.

Os carros da High Class Racing (Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica) e da Racing Team Nederland (Giedo van der Garde, Job van Uitert, Frits van Eerd, Charles Milesi) desistiram cedo na prova. O #29 da Team Nederland teve uma saída de pista que danificou a frente do carro, mas a energia do impacto afetou a caixa de velocidade o que motivou a desistência. Também o #20 sofreu vários problemas na caixa de velocidade que motivaram o abandono.

Ao nível das equipas apenas a Dragonspeed que corre habitualmente no WEC e que irá voltar a tempo inteiro em 2021, com o #82 conseguiu um pódio.

Na categoria DPi, Kamui Kobayashi, Mike Conway, Filipe Albuquerque da United Autosports, Renger Van der Zande Loic Duval Juan Pablo Montoya, estiveram na luta pela vitória mas a mesma sorriu ao campeão mundial e europeu de endurance em LMP2.



Nicolas Lapierre, Ben Keating, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra Nicklas Nielsen Kevin Estre, Richard Lietz e Gimmi Bruni são outros dos nomes que habitualmente correm no WEC e que tentaram a sua sorte em Daytona.