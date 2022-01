IMSA, 24h Daytona: LMP2 na frente no primeiro treino livre | AutoSport

Foi com chuva que decorreu o primeiro treino para as 24h de Daytona. Pato O’Ward, piloto da McLaren na Indycar Series, também está a competir nas 24h de Daytona e colocou o seu Oreca #81 da DragonSpeed USA ( E. Lux / D. Defrancesco / P. O’Ward / C. Herta) no topo da tabela de tempos, com o registo de 1:49.251 feito no fim da sessão.

Sete carros LMP2 ficaram nos dez primeiros tempos mais rápidos na sessão de 90 minutos, que decorreu sem quaisquer bandeiras vermelhas. Em segundo lugar ficou o Cadilllac #02 da Cadillac Racing (E. Bamber / A. Lynn / M. Ericsson / K. Magnussen) e em terceiro ficou o Acura #10 de Filipe Albuquerque ( R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi / W. Stevens). O melhor GTD Pro foi o Porsche #9 da Pfaff Motorsports (M. Campbell / M. Jaminet / F. Nasr) e o melhor GTD foi o Mercedes #75 da Sun Energy 1 ( F. Schiller / K. Habul / L. Stolz / R. Marciello). Os LMP3 foram das máquinas mais lentas, com apenas quatro equipas a participarem no treino, indo o tempo mais rápido para o Duqueine D08 #13 da AWA ( O. Fidani / K. Wittmer / L. Kern / M. Bell).

Resultados AQUI