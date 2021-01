IMSA, 24h Daytona: Kevin Magnussen feliz no seu novo mundo

Kevin Magnussen está este fim de semana a competir pela primeira vez no IMSA e a fazer a sua primeira corrida de endurance, no Cadillac da Chip Ganassi. O dinamarquês que saiu da F1 há poucos meses parece já ambientado ao seu novo campeonato e tem estado a fazer uma boa prova, estando a oferecer uma luta tremenda com Alex Rossi.

O estreante em corridas de sport protótipos disse que a sua caixa de correio eletrónico ficou “cheia de notas” do seu pai Jan, que sabe o que é vencer Daytona.

“Penso que ele deve ter tido um pesadelo em que eu batia na saída do pit lane porque ele falou constantemente sobre isso”, disse Kevin. “Ele já me disse 50 vezes como a saída das boxes é escorregadia. A primeira vez que saí das boxes, fiquei assustado e nervoso. Mas não foi assim tão mau”!

“Fiquei impressionado com o profissionalismo da equipa (Ganassi) quando visitei a sede em Indianápolis”, relembrou. “Eles claramente têm vontade de vencer. Claro, qualquer equipa quer vencer. Mas, ao falar com Mike e Chip, ficou óbvio que eles só correm para vencer. Eles não estão satisfeitos com o segundo lugar ou apenas com o pódio.”

O ex-piloto da Haas disse que gostou da interação com seu companheiro de equipa Renger van der Zande – que venceu as duas últimas Rolex 24 e duas das últimas três corridas em Petit Le Mans num Cadillac da Wayne Taylor Racing.

“Na F1, o maior adversário é o companheiro de equipa. A melhor maneira de avançar na carreira é vencendo o companheiro de equipa, então não queremos ajudá-lo, pois ao fazê-lo podemos prejudicar a nossa carreira.”

“Aqui é diferente. Estou a gostar muito de trabalhar com o Renger e o Scott. Se tiver dúvidas ou se virem algo que nos pode tornar melhor, mais rápido, eles farão o possível para ajudar. O mesmo vale para mim. É um verdadeiro esforço de equipa”, concluiu.

No entanto a Chip Ganassi revelou que o seu programa Cadillac DPi-V.R é atualmente um contrato de apenas um ano e “não está a olhar a médio prazo” para o futuro no que diz respeito às potenciais perspetivas LMDh para a equipa, uma vez que o regulamento chegará em 2023