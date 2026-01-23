IMSA, 24h Daytona: Jack Aitken faz a pole, mas penalização entrega 1º lugar a Renger van der Zande
Jack Aitken tinha garantido a pole position para as 24 Horas de Daytona, prova inaugural da época do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ao volante do Cadillac da Action Express Racing. Contudo, após as verificações técnicas, a equipa foi penalizada e perdeu o primeiro lugar da grelha, que passou para a Acura da Meyer Shank Racing. Também na categoria GTD Pro houve alterações significativas depois das inspeções regulamentares.
Na sessão de qualificação da classe GTP, Aitken foi o único piloto a rodar abaixo de 1m34s, estabelecendo a melhor marca com 1:33.939. Superou Renger van der Zande por pouco mais de um décimo de segundo, enquanto Louis Deletraz colocou outro Cadillac no terceiro posto. Felipe Nasr foi o melhor representante da Porsche em quarto, seguido por Tom Blomqvist, Kevin Estre e Filipe Albuquerque.
Na LMP2, Jeremy Clarke, colega de António Félix da Costa, conquistou a pole na sua estreia em Daytona com o Oreca da Inter Eurpol Competition, batendo PJ Hyett por apenas oito milésimos. Daniel Goldburg e Ben Keating completaram os três primeiros da categoria. O #73 de Manuel Espírito Santo ficou com o nono tempo da classe.
Entre os GT, Alexander Sims foi o mais rápido na GTD Pro com o Corvette da Pratt Miller, à frente de Neil Verhagen e de Dean MacDonald. Na GTD, Zach Robichon assegurou a melhor posição com o Aston Martin da Heart of Racing, superando o campeão em título Philip Ellis.
No entanto, as verificações técnicas alteraram substancialmente a ordem. O Cadillac n.º 31 da Action Express Racing foi relegado para o último lugar da GTP por irregularidades na zona de fricção do patim traseiro. Assim, o Acura de van der Zande herdou a pole e o Cadillac da Wayne Taylor Racing subiu para a primeira linha.
Congratulations to the 2026 Rolex 24 At DAYTONA MOTUL Pole Award Winners! @Rolex24Hours | @MotulUSA pic.twitter.com/19DSNVQg8N
— IMSA (@IMSA) January 22, 2026
Também na GTD Pro houve penalização: o BMW da Paul Miller Racing, inicialmente segundo, caiu para o fundo da grelha devido a excesso de camber, promovendo o McLaren da Rahal Letterman Lanigan Racing para a primeira fila ao lado do Corvette de Sims.
Antes da corrida, marcada para sábado à tarde, ainda está prevista uma última sessão de treinos livres.
Fotos: IMSA – Brandon Badraoui, Michael L. Levitt,
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI