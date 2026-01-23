IMSA, 24h Daytona: Jack Aitken faz a pole, mas penalização entrega 1º lugar a Renger van der Zande

Jack Aitken tinha garantido a pole position para as 24 Horas de Daytona, prova inaugural da época do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ao volante do Cadillac da Action Express Racing. Contudo, após as verificações técnicas, a equipa foi penalizada e perdeu o primeiro lugar da grelha, que passou para a Acura da Meyer Shank Racing. Também na categoria GTD Pro houve alterações significativas depois das inspeções regulamentares.

Na sessão de qualificação da classe GTP, Aitken foi o único piloto a rodar abaixo de 1m34s, estabelecendo a melhor marca com 1:33.939. Superou Renger van der Zande por pouco mais de um décimo de segundo, enquanto Louis Deletraz colocou outro Cadillac no terceiro posto. Felipe Nasr foi o melhor representante da Porsche em quarto, seguido por Tom Blomqvist, Kevin Estre e Filipe Albuquerque.

Motul Pole Award winner #31: Cadillac Whelen, Cadillac V-Series.R, GTP: Jack Aitken

Na LMP2, Jeremy Clarke, colega de António Félix da Costa, conquistou a pole na sua estreia em Daytona com o Oreca da Inter Eurpol Competition, batendo PJ Hyett por apenas oito milésimos. Daniel Goldburg e Ben Keating completaram os três primeiros da categoria. O #73 de Manuel Espírito Santo ficou com o nono tempo da classe.

Entre os GT, Alexander Sims foi o mais rápido na GTD Pro com o Corvette da Pratt Miller, à frente de Neil Verhagen e de Dean MacDonald. Na GTD, Zach Robichon assegurou a melhor posição com o Aston Martin da Heart of Racing, superando o campeão em título Philip Ellis.

No entanto, as verificações técnicas alteraram substancialmente a ordem. O Cadillac n.º 31 da Action Express Racing foi relegado para o último lugar da GTP por irregularidades na zona de fricção do patim traseiro. Assim, o Acura de van der Zande herdou a pole e o Cadillac da Wayne Taylor Racing subiu para a primeira linha.

Congratulations to the 2026 Rolex 24 At DAYTONA MOTUL Pole Award Winners! @Rolex24Hours | @MotulUSA pic.twitter.com/19DSNVQg8N — IMSA (@IMSA) January 22, 2026

Também na GTD Pro houve penalização: o BMW da Paul Miller Racing, inicialmente segundo, caiu para o fundo da grelha devido a excesso de camber, promovendo o McLaren da Rahal Letterman Lanigan Racing para a primeira fila ao lado do Corvette de Sims.

Antes da corrida, marcada para sábado à tarde, ainda está prevista uma última sessão de treinos livres.

Resultados AQUI

Fotos: IMSA – Brandon Badraoui, Michael L. Levitt,